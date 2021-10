Milano, No Green Pass: 83 denunce e un arresto per le manifestazioni non autorizzate

24 ottobre 2021 a

a

a

Un arrestato e 83 denunciati è il bilancio dell’ennesimo sabato caratterizzato da una manifestazione No Green pass non preavvisata e svoltasi ieri sabato 23 ottobre a Milano con il chiaro intento di creare forti disagi nel centro cittadino, alla circolazione dei mezzi e alle infrastrutture del trasporto pubblico. Lo rende noto la Questura di Milano. Gruppi di violenti sono stati costantemente monitorati e bloccati tutte le volte in cui hanno cercato il contatto con le forze dell’ordine e allorquando hanno provato a raggiungere obiettivi sensibili. In particolare, il dispositivo della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è stato molto impegnato per scongiurare i ripetuti tentativi di violenti manifestanti di raggiungere la sede della Cgil. In questa ultima occasione, si sono registrate le intemperanze più importanti e la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da ordine di allontanamento dal territorio nazionale e con numerosi precedenti a carico, per resistenza a pubblico ufficiale. È stato tempestivamente enucleato un gruppo di attivisti di destra che si stavano lasciandosi andare ad espressioni di chiaro stampo fascista. Pertanto, nove persone tra i 28 e i 45 anni, appartenenti alla Comunità Militante dei Dodici Raggi, sono state bloccate in viale Abruzzi angolo via Pecchio e portate in Questura.

Gli autotrasportatori protestano: "L'aumento dei carburanti ci costa per ogni camion fino a 2.550 euro al mese"

I nove, di cui 8 residenti nel varesino e uno in provincia di Bergamo, sono stati denunciati per apologia del fascismo (ex art 4 L645/52), manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Il Questore Petronzi, inoltre, ha messo nei loro confronti 9 Fogli di Via Obbligatorio (8 della durata di un anno e 1 di sei mesi) dal Comune di Milano. Sono state denunciate a piede libero anche 74 persone per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Di queste, un 29 bergamasco - cui è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio di un anno - e un 48enne brianzolo pure per accensioni ed esplosioni pericolose; un 28enne milanese anche per oltraggio a corpo politico e una donna di 47 anni per travisamento). Sono state inoltre identificate altre 40 persone evidenziatesi per comportamenti insidiosi e violenti la cui posizione sarà approfondita per i provvedimenti del caso.

In Umbria ancora 40 mila i lavoratori rimasti senza vaccino

Intanto il presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, ha inviato una lettera al questore di Milano, Giuseppe Petronzi, sollecitando un suo intervento a garanzia del diritto di cronaca e della incolumità dei giornalisti durante lo svolgimento del loro lavoro a seguito dell’aggressione avvenuta ieri durante la manifestazione ’no green pass’ a Milano, nei confronti del giornalista del Tg5, Enrico Fedocci e della sua troupe. "I fatti accaduti durante il corteo ’no green pass’, con l’aggressione e le minacce al collega, superano un confine molto pericoloso - segnala Galimberti -. La libertà di manifestazione e financo il diritto di critica verso i cronisti non possono tollerare esplosioni di violenza organizzata e mirata contro professionisti che stanno svolgendo il proprio lavoro in pubblico, senza alcuna difesa da aggressioni e malintenzionati". Galimberti chiede quindi al questore "di elevare il livello di attenzione contro gli agitatori di piazza, di individuare i responsabili dei gravi episodi di ieri sera e di garantire per il futuro condizioni adeguate per la tutela dei colleghi portatori del diritto dovere di informare la cittadinanza".

Corteo No Green Pass bloccato mentre marcia verso Cgil, momenti di tensione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.