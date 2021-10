Milano, corteo No Green Pass bloccato mentre marcia verso Cgil: momenti di tensione

24 ottobre 2021 a

a

a

A Milano manifestazione dei No Green pass per il quattordicesimo sabato di fila. Migliaia di persone si sono radunate in piazza Fontana, per una marcia di protesta non autorizzata. Imponente il dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine, che all’interno del corteo hanno individuato diversi militanti di estrema destra. Alla fine sono almeno 10mila i manifestanti (secondo la Questura 6mila) che hanno partecipato a Milano al raduno non autorizzato ’no Green Pass’. In testa al corteo, a reggere lo striscione di apertura, l'ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari. Diverse ricadute negative per il traffico e le attività del centro cittadino. Aggredito verbalmente un giornalista del Tg5.

Enrico Montesano contro tutti al Circo Massimo: "Il Green Pass? Siamo nel capitalismo della sorveglianza"

La manifestazione si è conclusa intorno alle 23 e ha causato notevoli disagio alla circolazione. Il dispositivo della Questura ha garantito la tutela degli obiettivi lungo il percorso. Nel corso del pomeriggio c’è stato un momento di tensione con un gruppi di manifestanti che si sono avvicinati con fare ostile e creando pressione sul cordone di Polizia attestato in piazze Cinque giornate a protezione della vicina sede della Cgil e del Tribunale.

No Green Pass, la versione di Fusaro: "Violenza ingiustificabile del Governo, dimostra la sua debolezza"

"Ancora manifestazioni no gren pass e ancora disordini, come sta accadendo a Milano che è stata mandata in tilt. Si protesta contro una legge dello Stato forzando blocchi della polizia, paralizzando una città e provocando gravissimi danni al commercio, visto il numero di attività che è costretto ad abbassare la saracinesca per via di questa situazione. Manifestare è assolutamente legittimo, degenerare assolutamente non tollerabile. Una minoranza che non vuole fare vaccino o tamponi, mettendo quindi a rischio la sicurezza sanitaria, non può pretendere di imporsi con la forza". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Rozulli.

I portuali di Trieste vogliono le scuse del governo: “Le violenze le abbiamo subite noi”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.