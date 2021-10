Alessandra Mussolini, il figlio Romano convocato da Sarri per Verona-Lazio

23 ottobre 2021 a

Alessandra Mussolini è un ex politica e personaggio televisivo, che dopo la partecipazione a Ballando con le stelle come concorrente ha trovato un suo spazio in tv. E proprio nell'edizione iniziata la settimana scorsa ha il ruolo di opinionista e "disturbatrice". Legata per moltissimo tempo al marito, Mauro Floriani. I due sono convolati a nozze nel 1989 e dalla loro unione sono nati anche i tre figli Clarissa, Caterina e Romano e ha dato a tutti i figli il doppio cognome. Proprio Romano - che gioca a calcio nella Lazio - oggi, sabato 23 ottobre 2021, le ha dato una grande gioia: è stato convocato da Maurizio Sarri per la trasferta contro l’Hellas Verona. Complici anche alcune assenze in difesa il tecnico ha deciso di chiamare, per la prima volta, Mussolini jr (classe 2003) pronipote del duce, in prima squadra.

Alessandra infatti è la nipote di Benito Mussolini, nata a Roma il 30 dicembre del 1969. Figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e di Romano Mussolini, il quarto figlio del Duce. Prima di dedicarsi alla carriera politica ha lavorato nel mondo dello spettacolo. A soli 14 anni ha recitato in Una giornata particolare di Ettore Scola. Successivamente ha condotto con Pippo Baudo un’edizione di Domenica In. Ha pure tentato la carriera cinematografica lavorando con Renato Pozzetto e Enrico Montesano in Noi Uomini duri.

Tornando alla vita privata, nel 2013 lo spartiacque. Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, fu al centro di un’inchiesta relativa a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere romano dei Parioli. All’inizio negò tutto, ma poi ammise gli incontri. Fu proprio questa storia il motivo della fine della relazione con Alessandra, che ancora oggi ha dichiarato in numerose interviste di non essere riuscita a perdonare l’ex marito, ma al tempo stesso di aver voltato pagina e guardato avanti per il bene dei figli.

