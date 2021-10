Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 23 ottobre 2021

23 ottobre 2021 a

Ecco i numeri vincenti di Million Day, con l'estrazione di oggi, sabato 23 ottobre 2021. Come ogni giorno il gioco mette in palio un premio che ammonta a un milione di euro e l'estrazione delle ore 19 è sempre molto seguita dagli amanti di questa particolare lotteria. Cinque i numeri da indovinare, estratti ogni giorno da Lottomatica. Un concorso che conquista sempre più appassionati che ogni giorno si spingono per la giocata che può cambiare la vita.

Ecco i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 23 ottobre 2021: .

