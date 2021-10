Al Bano confessa: "Anche io ricattato, ma con me non la scampano: non ho ceduto"

22 ottobre 2021 a

Anche Albano nella morsa dei pirati estorsori. "Sono stato ricattato dieci giorni fa via email da qualcuno che mi chiedeva gli estremi della carta perché c’erano stati dei problemi con i miei dati Siae". Carrisi lo rivela a LaPresse in merito all’attacco hacker al sistema della Società italiana autori ed editori, da cui sarebbero stati rubati oltre 60 giga di dati. "Non sono caduto nel tranello e ho fatto bene a non cedere al ricatto: con me non la scampano", ha aggiunto, spiegando di aver ricevuto la richiesta via mail ma di non aver risposto ai ricattatori.

Intanto emergono continui sviluppi sull'incresciosa vicenda: oltre 5.200 file, per un totale di 1,95 gigabyte di dati, fra quelli sottratti nell’attacco hacker alla Siae, sono finiti nelle ultime ore sul ’dark web’. Si tratta di dati esfiltrati dagli hacker tra cui i dati sensibili degli artisti, ad alcuni dei quali, a quanto apprende l’Adnkronos, stanno arrivando anche in queste ore richieste via sms di pagamento: un ’riscatto' di diverse migliaia di euro a testa, circa 10mila. Sull’attacco sono in corso le indagini della Polizia postale, coordinate dai pm della Procura di Roma che hanno aperto un fascicolo per tentata estorsione e accesso abusivo. A supportare gli investigatori italiani nelle indagini ci sarà anche Europol. Secondo quanto emerso finora l’attacco sarebbe partito da un Ip russo.

"Questi sono i dati dei clienti della Società Italiani degli Autori ed Editori, documenti finanziari e altri documenti molto importanti. Un numero enorme di passaporti, patenti di guida, documenti di pagamento, conti bancari, carte di credito e altri dati utente. La società non ha concluso un accordo: il prezzo per tutti i dati è di 500mila dollari". Così il gruppo di hacker Everest Ransom, che ha rivendicato l’attacco alla rete Siae, in un messaggio su web in cui si rivolge anche agli agenti delle celebrità per contrattare singole vendite in privato.

