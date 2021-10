Oroscopo del Corriere di sabato 23 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

22 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 23 ottobre 2021.

ARIETE: Godetevi la giornata in compagnia dei vostri amici, approfittando del vostro stato d'animo per guadagnare punti nei confronti di qualcuno.

TORO: Oggi non è la giornata migliore della vostra vita. Gli impegni presi non portano gioia e allegria. Unica consolazione: i piaceri della tavola.

GEMELLI: Vivrete questa giornata non vedendo l'ora che finisca perché non troverete nulla di eccitante da fare. Imparate a coltivare più interessi.

CANCRO: I problemi oggi passano in secondo piano, probabilmente perché la giornata sarà piena di cose da fare, così avrete almeno la mente occupata.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 21 ottobre 2021

LEONE: Avreste voglia di darvi alla pazza gioia, ma non riuscite a far emergere il bambino che è in voi. E’ come se qualcosa resti incompiuto.

VERGINE: In campo professionale si aprirà una nuova prospettiva che valorizzerà talento e capacità. Buone intuizioni rafforzeranno l’originalità di pensiero.

BILANCIA: Oggi le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto in amore: vedrete che basterà poco per far scattare la scintilla con il partner, condividete.

SCORPIONE: Se aspettavate un buon momento per avverare progetti che vi frullano in testa da un po’, questo è proprio quello giusto. Evitate le idee “last minute”.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 22 ottobre 2021

SAGITTARIO: Il vittimismo di oggi non vi porterà da nessuna parte, ma evidentemente non riuscite proprio ad evitarlo: almeno non coinvolgete gli altri.

CAPRICORNO: Prendete bene le misure dei vostri interventi: non devono essere né eclatanti né esitanti perché gli altri non capirebbero. Soft ma decisi, è la chiave.

ACQUARIO: Una serie di risultati importanti in rapida successione vi metterà di buonumore dandovi la carica per avviare nuove iniziative.

PESCI: Qualche sorriso qua e là, un po' di delusioni: sarà una giornata con sensazioni contrastanti. Ma non sarà tutto da buttare, domani sarà un altro giorno.

Oroscopo del Corriere di venerdì 22 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.