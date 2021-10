Dritto e Rovescio, Emanuele Fiano: "Montesano, lei non è nessuno". Scontro sul movimento no green pass

21 ottobre 2021 a

Emanuele Fiano contro Enrico Montesano. A Dritto e Rovescio - la trasmissione di approfondimento dei temi d'attualità in onda su Rete4 e condotta da Paolo Del Debbio - l'attore, in collegamento, ribadisce le proprie posizioni no vax e no green pass scontrandosi con il deputato del Pd. "Si combatte per la libertà, non avete capito che il popolo italiano sta cambiando. Siete antichi, il popolo italiano si è rotto le scatole", dice Montesano, innescando la veemente reazione di Fiano che alza subito il tono dello scontro: "Montesano, lei non è nessuno. Chi le dà il diritto di parlare a nome del popolo italiano? Me lo certifichi, lei non è nessuno. Lei non è nessuno, non si arroghi il diritto di parlare in nome del popolo italiano", ribadisce con veemenza il deputato.

Montesano prova a ribattere ma Fiano non molla: "L'85% del popolo italiano si è vaccinato perché lei abbia il diritto di parlare e perché lei sia sano. Lei dovrebbe avere il rispetto dei 132mila morti che abbiamo sotterrato, dovrebbe avere rispetto dei medici che sono morti e delle decine di milioni di morti che si sono vaccinati. Quando uno di voi si è candidato, come ha fatto Pippo Franco, ha preso 30 voti", ha aggiunto.

"Si deve combattere per la libertà, voi non avete capito che il popolo italiano sta cambiando"



Montesano, 76 anni, attore e regista, protagonista di numerose pellicole di successo come Il conte Tacchia, Grandi magazzini e presentatore dello storico Fantastico, in coppia con Anna Oxa, che nel 1988 infilò l'edizione di maggior successo per uno show del sabato sera, è in primissima fila contro il 5G e sostiene le teorie del complotto legato a pandemia e vaccini.

