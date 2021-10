Risparmi, gli italiani credono ancora nel mattone: ogni stangata sugli immobili sarebbe deleteria

Pietro De Leo 20 ottobre 2021 a

Una situazione sociale in chiaroscuro è quella che emerge dall’indagine sul risparmio realizzata da Acri in collaborazione con l’Ipsos. Si tratta di uno studio in cui viene fissato un dato di partenza: con il tramonto della pandemia, gli italiani ricominciano a guardare con fiducia al futuro. Tuttavia, il lascito del riflesso economico della Covid vede ancora molte famiglie in difficoltà, che faticano a vedere un avvenire più sereno. La propensione al risparmio è ancora molto forte e, secondo il 22% degli italiani che fanno parte del campione, è opportuno continuare a mettere fieno in cascina per i prossimi mesi.

Per oltre la metà di loro (52%), con volumi uguali a quelli dello scorso anno, quando la pandemia ancora imperversava e venivano applicate al Paese misure di restrizioni come lockdown e coprifuoco. Importante, però, vedere i segmenti di investimento scelti dagli italiani. Il 60% preferisce la liquidità, ma per il 32% il mattone è ancora la scelta più sicura, che si mantiene stabile nelle scelte degli intervistati. Cala invece la percentuale di quanti scelgono strumenti finanziari considerati sicuri come i titoli di stato (28%, a fronte di un precedente 33).

Il “mattone, dunque, continua a raccogliere una fiducia importante. Che si riaggancia alla “tradizione” italiana dell’investimento, quello sull’immobile da mettere a reddito e magari trasferire poi alla generazione successiva. Questo suggerisce come ogni eventuale stangata sull’immobile, che purtroppo si prepara con la riforma del catasto programmata dal governo Draghi per il 2026, sarebbe deleteria per i nuclei familiari e per un intero settore, presupponendo la conseguenza di una dolorosa tagliola fiscale. Così come si rivelerebbe una misura “anti famiglie” l’intenzione Pd di aumentare la tassa di successione in presenza di certi parametri.

