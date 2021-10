Attacco hacker alla Siae, chiesto riscatto in bitcoin: "Pronti a pubblicare i dati degli artisti nel dark web"

20 ottobre 2021 a

Siae nel mirino degli hacker. A causa di un attacco informatico infatti sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili relativi agli artisti iscritti alla Società che sono finiti nel dark web ed è anche stato chiesto un riscatto in bitcoin che, a quanto appreso dall’Adnkronos, la Siae non ha intenzione di pagare perché non c’è alcuna garanzia che la diffusione dei dati venga bloccata.

La Siae ha fatto segnalazione al Garante della Privacy e una denuncia alla polizia postale che sta indagando. L'attacco, di cui appunto è stato subito informato il Garante della privacy, risalirebbe a due settimane fa. A indagare quindi la polizia postale. La Siae ha fatto sapere che metterà in campo tutte le operazioni possibili per tutelare i suoi iscritti. Sono ancora in corso le verifiche per quantificare l'entità del danno.

