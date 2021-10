Covid, da febbraio a ottobre 38.096 morti: 33.620 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino

20 ottobre 2021 a

Interessanti i dati resi noti dall'Iss sui morti per la pandemia da Covid. In 8 mesi, dall’1 febbraio al 5 ottobre 2021, sono stati 38.096 i morti con positività a Sars-CoV-2. Tra questi, 33.620 non avevano ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid, mentre 1.440 sono i decessi di persone vaccinate con ciclo completo (3,7% del totale del periodo considerato). In pratica, i morti che risultano non vaccinati sono 23 volte di più di quelli che avevano la doppia dose e sono stati ugualmente stroncati dal virus.

Questo quanto emerge da un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato martedì 20 ottobre, e basato sull’analisi di un campione di 671 cartelle cliniche di morti avvenute nell’arco temporale analizzato. L’analisi delle caratteristiche dei deceduti indica che la presenza di cardiopatie (cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale e scompenso cardiaco), di demenza e di cancro si è dimostrata più alta nel campione di vaccinati. Sono iperfragili e hanno un’età media più alta le persone stroncate da Covid nonostante abbiano completato il ciclo vaccinale: più di 85 anni (85,5), è il dato riportato nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), contro 78,3 anni dei non vaccinati. Anche il numero medio di malattie osservate "è significativamente più alto" nei vaccinati: 5 patologie preesistenti contro 3,9 dei non vaccinati.

"I risultati qui presentati - ha spiegato Graziano Onder, direttore del Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss - indicano chiaramente che le persone decedute dopo il completamento del ciclo vaccinale hanno un elevato livello di complessità clinica, significativamente superiore rispetto alle persone che non hanno potuto beneficiare dell’effetto del vaccino a causa di un contagio precoce o perché non hanno neanche iniziato il ciclo vaccinale".

