Covid, cresce il numero di morti e cala il tasso di positività: i dati di oggi

Sono 2.697 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 70 i morti. Emerge dal bollettino con i dati aggiornati sull’emergenza. I tamponi da ieri sono stati + 662mila con il tasso di positività sceso allo 0,4%. Dati incoraggianti, nonostante l'alto numero di decessi, specialmente se paragonati con quelli della Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore, infatti, nel Regno Unito sono stati registrati 223 morti per il covid-19, il numero più alto dal 9 marzo. I nuovi contagi sono invece 43.738, un numero inferiore al bollettino di ieri che riportava 49.156 nuovi casi positivi. I decessi riportati oggi portano ad un totale di 911 morti in sette giorni, con una crescita del 15% rispetto ai sette giorni precedenti, nota il Guardian.

Sono invece 87.770.783 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’88 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.708.151 (71.089.185 di Pfizer/BioNTech, 11.543.486 di Vaxzevria di AstraZeneca, 15.230.613 di Moderna e 1.844.823 di Johnson & Johnson). Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato ad oggi. Ammonta invece a 43.965.128 (l’81,40 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 46.270.565 (l’85,67 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

Sono, infine, 642.415 (il 8,48 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 15.409.081 (89,2 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 8.569.155 (83,2 per cento) e Campania con 8.057.578 (87,8 per cento).

