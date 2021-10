M5s, pronto a uscire il libro di Luigi Di Maio: "Ci sarà tanto di me, ma non vi anticipo nulla"

19 ottobre 2021 a

I maliziosi hanno già criticato allo sfinimento il percorso che ha portato Luigi Di Maio da "bibitaro" a capo della Farnesina. I grillini della prima ora gli contestano a ogni occasione utile la metamorfosi da attivista a paludato e "democristiano" politico da palazzi romani. Ma lui continua il suo percorso senza imbarazzo per il passato e ora arriva anche un libro in cui traccia, con molti retroscena e aneddoti, la sua esperienza politica e umana. I valori di riferimento, i dubbi maturati, le paure più recondite, le vittorie e le sconfitte più eclatanti, la voglia di rivincita di un ragazzo del sud, gli errori che non ripeterebbe. E poi, i retroscena dei due governi Conte e del governo Draghi, il suo rapporto con Grillo, Casaleggio e Conte; il futuro del Movimento.

E ancora: il padre, la madre, gli insegnamenti del professore di liceo che lo ha reso ligio e preparato; le pesanti accuse fatte dai suoi avversari. Tutto questo si trova in ’Un amore chiamato politica' (Editore Piemme, 192 pagine), il primo libro del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in uscita il 26 ottobre. Quello che si legge nelle pagine di questo libro è un Luigi Di Maio inedito, capace di tenere insieme il saggio politico e il racconto autobiografico: ’Un amore chiamato politica' è il ritratto veritiero e a cuore aperto di un giovane leader, ma anche quello di un uomo alle prese con un mestiere bello e difficile, pieno di insidie, dove il successo si mischia all’invidia e le gelosie alla rivalsa.

"Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio primo libro. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio", ha scritto Di maio in un post su Facebook. "Ci sarà tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di governo. Ma non voglio anticiparvi altro", ha aggiunto Di Maio.

