Green Pass, Polizia inizia sgombero manifestanti al porto di Trieste

Tensione a livelli altissimi al porto di Trieste. La polizia - in tenuta antisommossa - ha dato il via allo sgombero dei manifestanti, circa 300, contro il Green Pass che, da venerdì, bloccano l’ingresso all'area portuale (varco 4). Dopo l’annuncio con il megafono "Signori siete invitati a lasciare l’area portuale", le forze dell’ordine stanno usando gli idranti. I manifestanti continuano a gridare "la gente come noi non molla mai" e ancora "libertà". "Dobbiamo rendere fluida l'attività del porto" ha spiegato un dirigente della polizia ad alcuni occupanti del porto di Trieste mentre continua l'avanzata degli agenti che hanno iniziato a caricare i manifestanti verso le 9,30.

I portuali di Trieste: "Non molliamo, il presidio va avanti". Mulè: "Protesta senza argomenti"

Le camionette della polizia continuano ad avanzare, lentamente, mentre i manifestanti si sono seduti e inginocchiati per terra senza arretrare dalla zona occupata. Al momento non si è verificata alcuna violenza. Alcuni rappresentanti della protesta stanno parlando con le forze dell’ordine probabilmente per trovare una transizione pacifica. Da registrare un malore per un portuale: è stato portato in ospedale.

