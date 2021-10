Luana D'Orazio, la morte in fabbrica a soli 22 anni: il dolore del figlio, di mamma Emma e del fidanzato Alberto

17 ottobre 2021 a

a

a

La storia di Luana D'Orazio ha commosso tutta l'Italia. Il 3 maggio scorso la giovane di 22 anni è morta in una fabbrica del tessile a Oste di Montemurlo (Prato), dopo essere rimasta impigliata, secondo quanto ricostruito sulla dinamica del terribile incidente, nel rullo di un macchinario che l’avrebbe poi uccisa. Luana D’Orazio è nata nel 1998 e viveva a Pistoia. A 22 anni, il 3 maggio 2021, è morta appunto all’interno dell’azienda tessile di Oste di Montemurlo in cui lavorava, intrappolata da un macchinario che non le avrebbe dato scampo.

Morte Luana D'Orazio, tre indagati: dispositivi di sicurezza disattivati

L'ennesima vittima di un terribile incidente sul lavoro che l’ha strappata ai suoi sogni e ai suoi affetti, il figlio di 5 anni, i genitori, il fratello e il fidanzato Alberto. Luana D’Orazio lavorava come operaia da circa un anno in quella fabbrica che, per una dinamica oggetto di indagini, si sarebbe trasformata nel teatro del dramma di cui è stata vittima. Nel 2018 aveva fatto la comparsa in una pellicola di Leonardo Pieraccioni. Lo stesso regista l’ha ricordata così a Che tempo che fa: “Sì, l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’erano tanti ragazzi, me la ricordo vagamente perché erano davvero tanti - ha raccontato il regista toscano -. Ma il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa".

Video su questo argomento Prato, rabbia e commozione alla manifestazione per Luana D'Orazio

Luana ha lasciato dunque il figlio di 5 anni e viveva un amore nuovo con Alberto: insieme peraltro volevano andare al concerto di Tiziano Ferro e lui aveva già comprato i biglietti. "Quel giorno era il mio compleanno, mi ha detto di preparare il tiramisù, poi, la sera, sarebbe venuto anche Alberto e avremmo festeggiato tutti insieme. E infatti eravamo proprio a preparare il tiramisù quando i carabinieri suonarono alla porta", ha raccontato la madre Emma Marrazzo in una vecchia intervista. Lei e Alberto sono tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 17 ottobre, per raccontare la storia di Luana.

Operaia morta sul lavoro nel Modenese: sequestrato il cellulare di Laila El Harim

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.