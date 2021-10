Papa Francesco a due nuovi vescovi: "Pregate con il cuore, non come pappagalli"

17 ottobre 2021 a

a

a

Discorso significativo da parte di Papa Francesco a due nuovi vescovi: Bergoglio ha ricordato loro di non dimenticare quattro "vicinanze", la prima è quella a Dio nella preghiera. "Voi sarete i custodi della fede, del servizio, della carità nella chiesa e per questo bisogna essere 'vicini'. Pensate che la vicinanza è la traccia più tipica di Dio. Una vicinanza che è compassione e tenerezza, per favore non lasciate questa vicinanza, avvicinate sempre il popolo, avvicinate Dio, i fratelli vescovi, i sacerdoti", ha esortato il pontefice ai vescovi appena ordinati, Guido Marini e Andrés Gabriel Ferrada Moreira, nel corso della celebrazione a San Pietro.

Marcia della pace, il messaggio del Papa: "Scandalose le spese degli Stati per gli armamenti"

"Tante volte qualcuno può dire: 'ho tanto da fare che non posso pregare'. Fermati. Quando gli apostoli hanno inventato i diaconi, Pietro cosa dice ai vescovi? La preghiera è l’annuncio della parola. Il primo compito del vescovo è pregare e non come un pappagallo ma pregare con il cuore. La preghiera è vicinanza a Dio", ha sottolineato Bergoglio.

Clima, il Papa riceve Fico e Casellati in Vaticano: "Servono leggi urgenti e azioni coraggiose"

La seconda vicinanza è agli altri vescovi. Non pensate, dice Bergoglio, "quelli sono di quel partito e io di questo. Siate vescovi. Ci saranno discussioni tra voi ma come fratelli e vicini. Mai sparlare dei fratelli vescovi. Terza vicinanza ai sacerdoti: per favore, non dimenticatevi che essi sono i prossimi, più prossimi di voi. Se tu vieni a sapere che ti ha chiamato un sacerdote, contattalo lo stesso giorno o quello dopo, lui con questo saprà che ha un padre. Se non vengono da voi, vai a trovarli. Quarta vicinanza al santo popolo fedele di Dio: non dimenticare che sei stato tolto dal gregge non da una elite che ha studiato e ha tanti titoli e quindi gli tocca essere vescovo. Non dimenticate, per favore, queste quattro vicinanze", ha ribadito il pontefice.

Papa Francesco torna in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.