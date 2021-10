Green pass via a dicembre? Fedriga è sicuro: "Con il 90% di immunizzati si può eliminare"

17 ottobre 2021 a

Il green pass potrebbe avere vita breve. Con il 90% di immunizzati "la carta verde via a dicembre". A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni. "Se la campagna vaccinale raggiunge il 90% (siamo all’85) penso che vi siano le possibilità di eliminarlo. Credo possa succedere entro la fine dell’anno", ha sottolineato l'esponente della Lega.

Secondo Fedriga, il green pass "deve dimostrarsi utile contro la pandemia. E non una complicazione. Credo che la gran parte degli italiani l’abbia capito. Come istituzioni abbiamo il dovere di dialogare con chi ha dubbi e di favorire un abbassamento della tensione", le sue parole. E ancora: "La tensione è molto alta. Per questo dobbiamo fare la nostra parte. Le istituzioni non devono avere ragione ma raggiungere gli obiettivi. Il traguardo è il completamento della campagna vaccinale e il ritorno alla normalità", ha detto.

Quanto ai tamponi, "al governo ho proposto di abbassarne il costo - ha dichiarato Fedriga - Ma non ho avuto riscontro. Penso che non ci si debba arroccare sulle posizioni costituite. Se temporaneamente può essere utile calmierare il prezzo, perché non consentirlo se può aiutare ad abbassare la tensione". Il governo cosa deve fare con il reddito di cittadinanza? "Io sono stato sempre contro. Così com’è non va. In Friuli Venezia Giulia abbiamo messo a disposizione contributi a fondo perduto e detassazione per chi assume o investe nella regione".

