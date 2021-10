Alvise Rigo, l'adone veneziano di Ballando con le Stelle: vita privata e curiosità

15 ottobre 2021 a

a

a

Il veneziano Alvise Rigo, 28 anni classe 92, è ufficialmente uno dei nuovi concorrenti dell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Il ragazzo, che ha alle spalle una carriera abbastanza importante nel mondo del rugby italiano, ora ha deciso di lasciar stare la palla ovale per qualche tempo per dedicarsi al piccolo schermo ma non solo. Alvise infatti lavora a Milano nel mondo del fitness ed ha già fatto la sua prima comparsata in tv, durante il Festival di Sanremo 2020, in veste di valletto di Antonella Clerici. All’epoca, Alvise aveva ufficialmente dichiarato di essere single e stando ai suoi profili social non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata.

Neva Leoni, da Smetto quando voglio a Il paradiso delle signore

E dunque la storica trasmissione di Rai Uno, talent sui ballerini e vip, è arrivata alla sua sedicesima edizione e si arricchisce della presenza del bel rugbista veneto. Come sempre, al fianco della "domina" Milly Carlucci ci sono i giudici, fra cui Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. E sul palco 13 personaggi famosi che si esibiranno in coppia con ballerini professionisti. Tra i vip, insieme alla maestra Tove Villfor, c'è proprio Alvise. Nato il 12 dicembre 1992, fino ai 18 anni Alvise ha abitato a Venezia, dove ha frequentato il liceo scientifico. Poi il trasferimento a Padova per frequentare il corso di mediazione linguistica e culturale all’università. Il rugby è il filo conduttore della sua vita sportiva: a poco più di 20 anni l'esordio in Eccellenza con il Mogliano Rugby, poi il debutto in serie A nel 2015.

Milena Vukotic, il ruolo di Pina Fantozzi e il matrimonio a 68 anni con Alfredo Baldi

Nel maggiore campionato italiano ha indossato la maglia del Valsugana, poi è passato alla Lazio Rugby Nel 2016/2017 gioca nel Petrarca Rugby, altro club di Padova, tornando poi alla prima squadra per le due stagioni successive. Nel 2020 lascia l’attività agonistica. Con il trasferimento a Milano, Alvise lavora nel mondo del fitness e, occasionalmente, fa il buttafuori o il bartender in alcuni locali della movida milanese. E chi sa che non nasca l'amore proprio a Ballando con le stelle.

Cochi Ponzoni, tre matrimoni e quattro figlie femmine: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.