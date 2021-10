Oroscopo del Corriere di sabato 16 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

15 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 16 ottobre 2021.

ARIETE: Potresti sentire il bisogno di lasciare tutto e scappare perché forse non sei abbastanza preparato per fare il passo successivo. Fai le cose al tuo ritmo.

TORO: Oggi potrebbe crescere in te una tensione che devasterà la tua natura armoniosa. Ora come ora è bene, per te, cercare di cogliere il lato positivo.

GEMELLI: Potresti sentirti più passionale che mai quindi non sorprenderti se porti le cose allo stremo. C'è una sorta di aggressività dentro di te.

CANCRO: Lasciati guidare dalla tua passione oggi e rimarrai stupito dalle cose incredibili in cui puoi fare. La tua fortuna ti tirerà fuori dai problemi.

LEONE: Usa la tua vena indipendente per agire come meglio preferisci, oggi è una giornata esplosiva per te. Rimani in costante movimento, mai fermarsi.

VERGINE: La ruota sta finalmente per girare: resta vigile e sopratutto in sintonia con ciò che ti accade intorno. C'è una meravigliosa carica di energia in te.

BILANCIA: Tieni alta la guardia e non lasciarti tentare dalla rabbia che ti circonda. Diffida delle persone che sembrano motivate dalla paura.

SCORPIONE: Sentiti libero di esprimere la tua indipendenza, la tua opinione, in ogni contesto oggi. Una forza potente aiuta anima il tuo ego e alla tua vitalità.

SAGITTARIO: Accade tutto molto velocemente oggi, non adattarti al ritmo frenetico ma mantieni il tuo approccio metodico. Pensa prima di lanciarti una decisione.

CAPRICORNO: Assicurati di non proiettare un'immagine di te stesso che non rappresenti il tuo reale valore. Rimani fedele a te stesso per evitare disagi.

ACQUARIO: Oggi è importante ricordarsi di tutte le cose positive che hai nella tua vita. Non perdere il contatto con i tuoi principi educativi.

PESCI: Arde un fuoco dentro di te, sfruttalo al massimo per assumerti la responsabilità di incarichi importanti. E’ il giorno giusto per mettersi in gioco.

