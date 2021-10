Oroscopo del Corriere di venerdì 15 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

14 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di venerdì 15 ottobre 2021.

ARIETE: Alcuni eventi sfavorevoli potrebbero verificarsi e condizionare il tuo umore, nonché la tua capacità di autocontrollo. Il rischio di tensioni è molto alto.

TORO: Un nuovo incarico ti mette ansia e rischia di destabilizzarti. Hai la fortuna di avere accanto le persone giuste per non commettere gravi errori.

GEMELLI: La perseveranza è il tuo grande pregio: anche se la situazione dovesse mettersi male, hai la capacità di non mollare e vedrai il risultato.

CANCRO: Il pericolo non è il tuo mestiere e sembra proprio che oggi ci siano troppi rischi da correre. Così preferisci restare nella tua comfort zone.

LEONE: Capita di dover affrontare delle discussioni con un fornitore, con un cliente o con un collega che vi terrà impegnati molto più di quanto credete.

VERGINE: Sarai influenzato da fattori esterni oggi, ecco perché dovrai aspettarti alcuni imprevisti e sarà meglio non pianificare niente per il tuo futuro.

BILANCIA: Le stelle sono dalla tua parte, almeno per quanto riguarda l'aspetto professionale. La tua dedizione sarà premiata e ne sarai soddisfatto.

SCORPIONE: Siete un vulcano di idee, avete voglia di esprimere proposte e di farvi avanti. Fareste meglio a temporeggiare: non siate impulsivi e impegnatevi.

SAGITTARIO: Giornata buona soprattutto per i single: troveranno persone adatte ad assecondare la loro solitudine degli ultimi tempi, condividendo discorsi.

CAPRICORNO: Se c'è qualcosa che non funziona nel vostro rapporto di coppia, oggi è arrivato il momento di parlare chiaramente al proprio partner.

ACQUARIO: Il mondo non girerà intorno a voi oggi e se avete l'impressione che vi stia crollando addosso probabilmente vi sbagliate. Evitate vittimismi.

PESCI: Vi darete un gran da fare per risolvere questioni di lavoro che non vi riguardano direttamente, ma in seguito sarete ricompensati per il vostro impegno.

