Stasera su La7 una nuova puntata di Piazza Pulita: continua la schermaglia a distanza Formigli-Meloni

14 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 14 ottobre 2021, in prima serata su La 7 torna Piazza Pulita, il talk show di approfondimento e dibattito sui principali temi di attualità condotto da Corrado Formigli. Nelle due precedenti puntate ha tenuto molto banco il "Caso Fidanza" e cioè l'inchiesta di Fanpage che ha coinvolto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia e scatenato una serie reciproca di accuse tra il programma e Giorgia Meloni. Se infatti da un lato si contesta alla leader di FdI di non aver fatto abbastanza per tagliare definitivamente qualsiasi ponte fra il proprio partito e le nostalgie di alcuni vetero-fascisti, dall'altro lato la politica romana ha accusato il programma di aver elaborato un montaggio ad arte dei propri servizi, che inoltre, guarda caso, sarebbero stati pubblicati proprio in concomitanza con il decisivo appuntamento elettorale del ballottaggio alle amministrative di Roma, con la conseguenza di screditare la coalizione di centrodestra capitanata da Enrico Michetti.

L'ira di Giorgia Meloni: "Non chiedo scusa a chi i conti con il proprio passato non li ha mai fatti"

"Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni tornando sul caso Fanpage. Non si è fatta attendere la risposta di Formigli su Twitter: "Si lamenta anche oggi del nostro ’taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a Piazza pulita su La7, se vorrà", scrive su Twitter il giornalista.

Caso Fidanza, Formigli a valanga sulla Meloni: "Arrogante, non ha detto una parola sui saluti fascisti"

Tra gli ospiti annunciati per questa sera a Piazza Pulita ci sono Guido Crosetto, Lilli Gruber, Alessandro Sallusti, Selvaggia Lucarelli e Andrea Crisanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.