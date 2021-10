Ciccio Graziani, l'amore per Susanna e l'incidente. Il trionfo del 1982 e il reality con il Cervia

13 ottobre 2021 a

Ciccio Graziani è tornato protagonista in tv dopo aver partecipato a Scherzi a Parte: oggi - 13 ottobre 2021 - è ospite de I Soliti Ignoti su Rai1. Ex calciatore e allenatore, Graziani è romano - originario di Subiaco - ma abita da anni ad Arezzo. Classe 1952, è nella storia dello sport italiano per essersi laureato campione del mondo nel 1982 in Spagna con l'Italia. Decisivo un suo gol, al Camerun, per superare la prima fase del torneo prima della grande escalation sino al successo contro la Germania.

La carriera di Graziani è legata prevalentemente al Torino e alla Roma. Con i granata giocò per otto stagioni segnando 122 gol (settimo marcatore di tutti i tempi) e vincendo uno Scudetto. Poi due annate alla Fiorentina e tre anni alla Roma, la squadra in cui era cresciuto. In giallorosso disputò tre stagioni vincendo due volte la Coppa Italia e sfiorando il trionfo in Coppa dei Campioni. Il suo rigore sbagliato, tirato altissimo sopra la traversa, è una delle immagini della finale persa con il Liverpool. Da allenatore ha vinto il torneo di Serie C con il Catania ma il suo nome è legato al biennio con il Cervia, la prima esperienza di un reality applicato al calcio.

Sposato con del Susanna Governini da oltre 50 anni visto che si sono conosciuti quando entrambi erano molto giovani. La coppia ha avuto anche due figli Valentina e Gabriele. Lo scorso anno un brutto incidente fece pensare al peggio: Graziani fu ricoverato - per due giorni - nel reparto di rianimazione all'ospedale San Donato di Arezzo a causa di una caduta in casa: un volo di oltre sette metri mentre aggiustava una rete.

