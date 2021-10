Oroscopo del Corriere di giovedì 14 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

13 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 14 ottobre 2021.

ARIETE: Se i vostri amici non vi sono stati molto vicino in questo periodo, allora sarà meglio contare soltanto sulle proprie forze anche nella giornata di oggi.

TORO: Ti senti come se tutto il tuo mondo stesse crollando, puoi cercare disperatamente di tenere in piedi l'intera struttura. Non mollare.

GEMELLI: Oggi è il giorno giusto per togliersi di mezzo alcune cose superflue. Non abbiate paura di agire, se necessario, per ottenere ciò che volete.

CANCRO: Vi attendono alcuni momenti di quiete e di ritrovo se state attraversando un momento critico. Attenzione a non tradirvi con parole dette d'impulso.

LEONE: Per qualche ragione ti sembra che tutti, a parte te, abbiano esattamente ciò che vogliono. Forse sei solo troppo esigente: i tuoi standard sono alti.

VERGINE: Attingi alla forza che hai dentro di te. Non c'è un'altra persona come te, approfitta di questo e vai avanti per la tua strada. Cogli le opportunità.

BILANCIA: Vivrete momenti in cui vorreste cambiare tutto, dandovi talmente tanto da fare da essere certi di poter realizzare il vostro desiderio.

SCORPIONE: Potrebbe essere difficile per te stare fermo oggi, dal momento che quasi tutto sembra andare, per il verso giusto, specialmente in amore.

SAGITTARIO: Oggi lavorate con il pensiero rivolto a una scadenza che si avvicina sempre di più e vi tormenta. Le finanze non vivono un momento felice.

CAPRICORNO: Hai molte idee fantastiche che ti ronzano in testa, la cosa più difficile è scegliere quali perseguire per prime. Dai forza al tuo cuore, sii coraggioso.

ACQUARIO: Oggi il vostro fascino del tutto naturale riuscirà a colpire il cuore di una persona che cercavate da tempo. Complici saranno i social network.

PESCI: Oggi assicurati di essere sveglio e vigile, è il tuo momento. Hai tutte le capacità per prendere l'iniziativa, la tua creatività è a livelli altissimi.

