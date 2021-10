Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

12 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di mercoledì 13 ottobre 2021.

ARIETE: Potresti sentire il bisogno di lasciare tutto e scappare perché forse non sei abbastanza preparato per fare il passo successivo. Fai le cose al tuo ritmo.

TORO: Oggi potrebbe crescere in te una tensione che potrebbe devastare la tua natura armoniosa. La chiave di tutto, è cogliere il lato positivo.

GEMELLI: Siete propensi a prendere decisioni e fare in modo che tutto vada secondo i piani, oggi potreste non essere sicuri delle vostre scelte.

CANCRO: La parola del giorno è discernimento. Dovrete dosare le energie e non dissiparle dietro questioni sterili senza ritorno. Avete vitalità, fatene buon uso.

LEONE: Usa la tua vena indipendente per fare le cose come vuoi tu, oggi è una giornata esplosiva per te. Ora come ora non è il momento di fermarsi.

VERGINE: Le cose stanno finalmente per cambiare: resta in sintonia con ciò che ti accade intorno. Una meravigliosa carica di energia ti circonda.

BILANCIA: La sofferenza che vi sta provocando una relazione distruttiva ha raggiunto livelli massimi. Basta aspettare, è tempo di novità più belle.

SCORPIONE: Sentiti libero di esprimere la tua indipendenza, la tua opinione in ogni contesto. Dai slancio al tuo ego e alla tua vitalità, il giudizio altrui non conta.

SAGITTARIO: Le cose intorno a te accadono molto velocemente oggi, non adattarti al ritmo frenetico ma mantieni il tuo approccio metodico e ragiona.

CAPRICORNO: Assicurati di non proiettare un'immagine di te che non rappresenti il tuo reale valore. Rimani fedele a te stesso o finirai per sentirti a disagio.

ACQUARIO: Siete chiamati a darvi da fare forse più che nelle altre giornate: avete preso un impegno che va rispettato, responsabilità vuol dire anche questo.

PESCI: Se volete iniziare una valida relazione sentimentale, questo periodo risulterà propizio. Oggi l'immaginazione vi farà sognare.

