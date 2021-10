Caso Forza Nuova: si può sciogliere un partito se usa la violenza? Risponde il costituzionalista

12 ottobre 2021 a

Un partito che usi la violenza si può sciogliere. Ne è convinto il costituzionalista della Sapienza Gaetano Azzariti, che al Corriere della Sera ricorda che "c’è la legge Scelba, la 645 del 1952, che vieta la ricostituzione del partito fascista, secondo la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione. L’articolo 3 dice che a decidere se un partito è fascista è una sentenza passata in giudicato, e quindi lo scioglimento spetta al Viminale (ci sono due precedenti). Oppure, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, è il governo che può adottare un decreto legge". Ma ci deve essere una serie di condizioni, avverte Azzariti: "La legge ne prevede diverse, ma parlando di Forza Nuova la più importante è che questo movimento usa la violenza come metodo di lotta politica. È importante dire che si condannano i gesti non certo l’opinione espressa. In questo caso, poi, c’è una mozione del Parlamento. Essendo questa una decisione di natura politica, ove questa mozione venisse approvata da tutto il Parlamento o, perlomeno, dalle forze che sostengono il governo, fornirebbe una forte legittimazione politica".

Tornando ai presupposti per lo scioglimento dei movimenti neofascisti, Azzariti ricorda su Repubblica le due diverse ipotesi contemplate dalla legge Scelba: "La prima, quella ordinaria, ricorre quando lo scioglimento venga disposto dal ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, a seguito di una sentenza da cui risulti accertata la riorganizzazione del partito fascista. Accadde negli anni 70, quando vennero sciolti prima Ordine Nuovo e poi Avanguardia nazionale. L’altra è prevista dalla seconda parte dell’art.3, finora mai utilizzata: per sciogliere non c’è bisogno di una sentenza, ma il governo può intervenire per decreto legge nei ’casi straordinari di necessità e urgenza', cioè quando si capisca che c’è un pericolo imminente".

"Nel dettato della legge Scelba - spiega il costituzionalista - c’è un’indicazione molto chiara: sono passibili di scioglimento i movimenti che perseguano finalità anti-democratiche proprie del partito fascista, usando la violenza quale metodo di lotta politica. Ora la considerazione da fare è se le aggressioni di sabato nei confronti del più grande sindacato italiano, nonché i tentativi di assalto alla sede del governo, rientrino o meno in questa fattispecie: se cioè dimostrino - visti anche i precedenti di Forza Nuova - che tale organizzazione si ispira al fascismo e usa la violenza quale metodo di lotta politica. Se la risposta fosse affermativa l’iniziativa del governo sarebbe più che legittima.

