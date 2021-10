Oroscopo del Corriere di martedì 12 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

11 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 12 ottobre 2021.

ARIETE: Studi e affari girano bene e se qualche momento di pigrizia vi ferma temporaneamente, qualcuno che arriva dietro di voi a staffetta vi dà una spintarella.

TORO: Potresti sentire il bisogno di toglierti un peso e di sentirti a posto con la coscienza: in realtà potrebbe non essere così saggio come sembra.

GEMELLI: Ti senti sballottato tra le esigenze della casa e quelle lavorative. Una conversazione con un famigliare sarà particolarmente intensa.

CANCRO: Sembri avere la mente di un investigatore: vuoi arrivare alla verità e farai molte domande, ma sarai anche convincente nelle tue tesi.

LEONE: La tensione aumenta per problemi relativi al denaro e beni immobili. Non sorprendetevi se la vostra giornata sarà caratterizzata da un litigio.

VERGINE: Avere a che fare con coloro che ti sono sempre vicini oggi sarà tutt'altro che agevole. La tua reazione sarà particolarmente forte.

BILANCIA: Sarebbe presuntuoso credere di potercela fare da soli. Ci sono persone pronte a lavorare per voi e ad esservi utili in qualche modo.

SCORPIONE: Fai del tuo meglio, almeno con le parole, per mantenere relazioni cordiali con il partner e i membri dei gruppi ai quali appartieni.

SAGITTARIO: Potrebbe essere complicato districarsi tra lavoro e responsabilità familiari oggi. Lo stress sarà così forte che rischiate di perdere la pazienza.

CAPRICORNO: Benone gli studi, la vostra mente eclettica almeno su questo punto non vi tradisce, cosa che invece fa, per via dell’emotività fluttuante, per gli affari.

ACQUARIO: Oggi la tua concentrazione sarà rivolta soprattutto a questioni di natura finanziaria. Non sarà una giornata particolarmente piacevole.

PESCI: Oggi potresti essere in disaccordo con gli altri, specialmente con gli amici più stretti e il partner. Le discussioni potrebbero essere accese.

