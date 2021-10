Covid, 2.278 nuovi casi e 27 morti, stabile il tasso di positività. I dati del bollettino di oggi

11 ottobre 2021 a

Sono 2.278 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 2.748 di ieri, per un totale di 4.700.316 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 27 decessi, contro i 46 di ieri, per un totale di 131.301 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 nel Paese. I tamponi sono 270.044, contro i 344.969 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che si attesta allo 0,8 per cento, invariato rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 84.808, con un calo di 494 rispetto a ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 364, tre in meno da sempre rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 2.651 contro i 2.962 di ieri, mentre i dimessi/guariti sono 2.745 per un totale di 4.484.207 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (278), la Sicilia (250) e la Campania.

Sono 86.285.740 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’86,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.713.027. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19. Ammonta invece a 43.275.562 (80,13 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 45.765.288 (l’84,7 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

Sono, infine, 309.368 (il 4 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 15.207.392, seguita da Lazio con 8.441.666.

