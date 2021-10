No Green pass, il vicequestore Nunzia Schilirò: "Sospesa da domani, qualcuno non vedeva l'ora"

11 ottobre 2021 a

"Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia... Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni...". Così, su Facebook, la vicequestore Alessandra Schilirò, funzionaria di polizia che aveva parlato dal palco della manifestazione dei ’No Green pass’ in piazza San Giovanni a Roma. A quanto si apprende, la poliziotta è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap.

Molto attiva su Facebook, nella giornata di oggi Schilirò ha pubblicato alcune riflessioni sulle recenti violenze nei cortei No Pass a Roma: "Ripeto per l’ennesima e ultima volta che io avevo consigliato la manifestazione del 25 settembre, proprio perché avevo saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune! Avevo raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava" il corteo, ha scritto in un post il vicequestore finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni dal palco di una manifestazione no green pass, spiegando i motivi per cui non era presente sabato scorso a Roma. "Temevo che le tante persone oneste presenti in piazza fossero strumentalizzate da chi utilizza metodi che io non condivido - conclude - Ciò non toglie che chi ha usato violenza debba esserne chiamato a rispondere, come ho già ripetuto".

Il riferimento è ai video emersi negli ultimi giorni sui social dove si vedono dei chiari abusi di potere da parte della polizia: "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione". E ancora: "È buffo come io sia perseguita e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero, invece, passa sotto silenzio chi picchia un cittadino. Come mai nessun giornale o televisione mainstream ha trasmesso quelle scene?Viva la libertà!".

