Di Maio sui cortei No Green Pass: "Basta ambiguità della politica, avanti coi vaccini"

"Il vaccino è l’unico strumento in grado di tutelare la vita delle persone" e "con il Green Pass abbiamo messo in campo uno strumento che consente alle attività commerciali di ripartire e di evitare nuove chiusure. Sarebbe un duro colpo alla nostra economia, non ce lo possiamo permettere". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un colloquio con il Messaggero, dove sottolinea che "il governo continua a lavorare seguendo le indicazioni della comunità scientifica, con programmazione, senza colpi di testa e nella massima sinergia istituzionale tra governo centrale, regioni e comuni". Sulle violenze a Roma, Di Maio parla di "comportamenti messi in atto da delinquenti più che da manifestanti, e sono da condannare con fermezza".

E su quanto accaduto all’ospedale Umberto I di Roma parla di atto "meschino e inaccettabile. Si tratta di un attacco alle istituzioni, alla democrazia, alla libertà degli italiani". Rispetto a quanto accaduto, "la politica non può permettersi di lasciare spazio o ammiccare a questi vili atteggiamenti. Alle forze dell’ordine, al personale dell’Umberto I, alla Cigl, così come a chiunque abbia subito queste aggressioni, va la mia solidarietà. Si tratta di aggressioni vergognose, che ci preoccupano seriamente".

Di Maio sottolinea che "questi violenti sono la minoranza del Paese e non devono intimorirci. Dobbiamo andare avanti senza alcuna esitazione, stiamo portando il Paese fuori dalla crisi e non possiamo permetterci battute di arresto. Chi strumentalizza il Green Pass e la campagna di vaccinazione va contro gli italiani e mette a rischio la loro salute. Manda in frantumi tutti gli sforzi fatti dalla scienza, dai nostri medici e infermieri. Grazie al loro impegno sono state salvate migliaia di vite umane". Di Maio prosegue affermando che "i No Vax e i No Green pass parlano tanto di libertà, ma proprio la libertà delle persone è stata messa a rischio da quelle violenze. La libertà è la vita, e la vita la tuteliamo con i vaccini". Il riferimento è "a chiunque abbia cavalcato il no al Green pass". "C’è un clima di odio che va fermato subito, e da parte della politica non sono accettabili ambiguità. Non ci sono voti o sondaggi che tengano davanti alla incolumità e alla salute dei cittadini".

