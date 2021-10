Covid, 2.278 nuovi casi e 27 morti: in calo i ricoveri. Stabile allo 0,8% il tasso di positività

10 ottobre 2021 a

Continuano a restare sotto controllo i numeri legati alla pandemia in Italia. Netto calo infatti dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 2.278 contagi contro i 2.748 di sabato 9 ottobre: il totale da inizio pandemia sale a 4.700.316. Questo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute diffuso da domenica 10 ottobre. A fronte di 270.044 tamponi effettuati su un totale di 95.331.171 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i morti (sabato erano stati 46), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.301.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (278), poi la Sicilia (250), la Campania (245) e l’Emilia Romagna (239). Continua il calo dei ricoveri Covid in Italia: nelle ultime 24 ore -3 in terapia intensiva per 364 in totale con 13 nuovi ingressi, -41 in reparto per un totale di 2.651. Leggermente in calo i guariti Covid nelle ultime 24 ore in Italia con 2.745 persone che hanno sconfitto il virus a fronte delle 3.325 del giorno precedente: il totale da inizio pandemia sale a 4.484.207.

Stabile il tasso di positività su tamponi in Italia: con 270.044 test processati, il dato di domenica 10 ottobre è dello 0,8%, identico rispetto al giorno prima. Continua inoltre a calare il totale degli attualmente positivi al Covid in Italia: -494 il dato odierno per un totale di 84.808 persone alle prese con il virus oggi. Di queste, 81.793 sono in isolamento domiciliare.

