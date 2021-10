Oroscopo del Corriere di domenica 10 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

09 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di domenica 10 ottobre 2021.

ARIETE: La vostra immagine è talmente sicura di sé e spavalda che spesso non capite che con un po’ di aiuto esterno potreste affrontare meglio i disagi.

TORO: Valutate attentamente la situazione prima di procedere. Qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi. Provate a ragionare, siate intelligenti.

GEMELLI: Cercate di alzare lo sguardo dalla vostra scrivania abbastanza a lungo per socializzare con amici, partenti persone care. Vi aiuterà.

Oroscopo del Corriere di sabato 9 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CANCRO: Prenditi un po' di tempo per rallentare e rilassarti. Usalo come un'opportunità per riflettere e sintonizzarti sulla tua natura sensibile e premurosa.

LEONE: Cercate di salvare il salvabile oggi: avrete tante cose da fare e poco tempo per portarle a termine. Vi sembrerà difficilissimo, ma credeteci!

VERGINE: La tua energia è lì, ma può essere limitata e fragile in un giorno come questo. Sii l'oasi stabile nel tumulto impetuoso. Cerca di restare calmo.

BILANCIA: Hai una grande creatività dentro di te. Hai iniziato ad usarne un po'? Non lasciate passare questo ciclo creativo senza approfittarne.

SCORPIONE: Prima vi impunterete sulle questioni più spinose e prima potrete capire alcuni dettagli nascosti, ma importanti, che ignoravate. Non siate pigri.

SAGITTARIO: La tua fortuna finanziaria sta per cambiare. Hai lavorato sodo e dovresti raccogliere la ricompensa che meriti: accadrà molto presto.

Oroscopo del Corriere di venerdì 8 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CAPRICORNO: Oggi potreste sentirvi un po' confusi. Potrebbe sembrare che il vento sia stato improvvisamente tolto dalle vostre vele. Non scoraggiatevi.

ACQUARIO: Dimenticate di lavorare per un cambiamento e concentratevi sulla vostra vita amorosa! Questo può richiedere un po' di attenzione in più.

PESCI: Usa la tua incredibile passione per nutrire gli altri. Pensa meno a te stesso e più alle persone che ti circondano, soprattutto alla tua famiglia.

Oroscopo del Corriere di giovedì 7 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.