Covid, 2.748 nuovi casi e 46 morti: i dati del bollettino di oggi

Sono 2.748 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 3.023) a fronte di 344.969 tamponi effettuati su un totale di 95.061.127 da inizio emergenza, per un tasso di positività dello 0,8%. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 46 i decessi (ieri 30), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.274. Con quelli di oggi diventano 4.698.038i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 85.302 (-624), 82.243 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.692 di cui 367 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.481.462 con un incremento di 3.325 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (350), segue la Lombardia (284), la Sicilia (283) e la Campania (269).

Per quanto riguarda la campagna di immunizzazione in Umbria, sono complessivamente 6.108 gli ospiti e gli operatori delle Rsa che, a partire da lunedì 11 ottobre, riceveranno la terza dose di vaccino anti Covid. Lo rende noto l’Assessorato regionale alla Salute, spiegando che la somministrazione del vaccino nelle residenze per anziani prenderà il via in tutti i distretti in maniera autonoma e con il contributo dei team della Difesa. I team mobili dell’Esercito saranno 3 e inizieranno con la vaccinazione nelle strutture dell’Alto Tevere, del Perugino e Folignate.

In contemporanea, la Regione sta organizzando il piano per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid con l’antinfluenzale. A tal fine è previsto un incontro con i medici di medicina generale. A oggi in Umbria sono 5 i soggetti ricoverati in terapia intensiva, tutti over 50 e tutti non vaccinati.

