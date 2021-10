No Green Pass, nuove manifestazioni a Roma: 10mila in Piazza del Popolo, scontri con la polizia

09 ottobre 2021 a

a

a

Sono due le manifestazioni in corso a Roma dei no Green pass. Le proteste, che sono iniziate intorno alle 15, si svolgono a piazza del Popolo e a Bocca della Verità. Le manifestazioni statiche sono state autorizzate fino alle 19. A quella di piazza del Popolo si stima stiano partecipando circa 10mila persone. Se ad un primo momento non si sono registrati problemi sul fronte dell’ordine pubblico, poi si sono verificate tensioni tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine: alcuni facinorosi, secondo quanto riportato dalle agenzie stampa, hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino e uno di loro si è addirittura arrampicato sul tetto di un blindato. I poliziotti hanno risposto con alcune cariche di alleggerimento. "Assassini, assassini", fra i cori che si sono levati dalla piazza, ma anche "Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella".

Diego Fusaro: "35.000 sanitari sospesi, gli eroi di ieri sono i nemici di oggi"

E intanto le Regioni temono il rischio caos per il 15 ottobre quando scatterà l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Una preoccupazione già emersa e sottoposta al governo in occasione dell’ultima riunione di giovedì scorso e che sarà affrontata di nuovo il 13 ottobre in Conferenza Regioni. Per evitare questa situazione le Regioni propongono di aumentare la validità dei tamponi per il rilascio del green pass portandoli tutti a 72 ore e di concedere alle aziende di organizzarsi anche in autonomia per l’esecuzione dei test in azienda.

Il Covid ha ucciso più di 300mila partite Iva

Da parte della senatrice forzista Anna Maria Bernini, invece, arriva l'invito a valutare seriamente l'obbligo vaccinale: "Gli imprenditori giustamente temono di veder ridotta la produttività delle aziende, i sindacati lo scontro fra lavoratori vaccinati e no vax. Va valutata davvero molto seriamente da parte del governo l’opportunità di introdurre l’obbligo vaccinale, perché non si può rischiare di compromettere da una parte la salute pubblica e dall’altra la ripresa economica. Lo abbiamo sempre considerato una misura estrema, che ora va presa in seria considerazione", ha dichiarato l’azzurra.

Umbria fuori dalla crisi Covid, previsione Pil per il 2022 a +4%. Balzo nel primo trimestre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.