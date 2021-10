Clima, il Papa riceve Fico e Casellati in Vaticano: "Servono leggi urgenti e azioni coraggiose"

09 ottobre 2021 a

Il Papa riceve in Vaticano i partecipanti all’Incontro Interparlamentare preparatorio per Cop26 con i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati. E traccia la road map per la salvaguardia della nostra casa comune. "Occorrono leggi urgenti, sagge e giuste, - dice Francesco - che vincano gli stretti steccati di tanti ambienti politici e possano raggiungere al più presto un consenso adeguato e valersi di mezzi affidabili e trasparenti". Bergoglio fa appello ai Governi, "affinché adottino rapidamente un percorso che limiti l’aumento della temperatura media globale e diano impulso ad azioni coraggiose, rafforzando anche la cooperazione internazionale. Nello specifico ci si appella affinché promuovano la transizione verso l’energia pulita; adottino pratiche di uso sostenibile della terra preservando le foreste e la biodiversità; favoriscano sistemi alimentari rispettosi dell’ambiente e delle culture locali; portino avanti la lotta contro la fame e la malnutrizione; sostengano stili di vita, di consumo e di produzione sostenibili".

"Si tratta - spiega il Pontefice - della transizione verso un modello di sviluppo più integrale e integrante, fondato sulla solidarietà e sulla responsabilità; una transizione durante la quale andranno considerati attentamente anche gli effetti che essa avrà sul mondo del lavoro. In questa sfida, ognuno ha il proprio ruolo, e quello dei parlamentari è particolarmente significativo, direi decisivo. Un cambiamento di rotta così impegnativo come quello che abbiamo davanti richiede grande saggezza, lungimiranza e senso del bene comune, virtù fondamentali della buona politica. Voi parlamentari, come principali attori dell’attività legislativa, avete il compito di orientare i comportamenti attraverso i vari strumenti offerti dal diritto".

"Ovviamente, - precisa il Papa- non si tratta solo di scoraggiare e sanzionare le cattive pratiche, ma anche e soprattutto di incentivare e stimolare nuovi percorsi più consoni al traguardo da raggiungere. Sono aspetti essenziali per conseguire gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi e contribuire all’esito positivo della Cop26. Auspico, pertanto, che questo vostro impegnativo lavoro, in vista della Cop26, e anche dopo di essa, venga illuminato da due importanti 'fari': il faro della responsabilità e il faro della solidarietà. Lo dobbiamo ai giovani, alle generazioni future che meritano tutto il nostro impegno per poter vivere e sperare".

