Alessio Sakara, l'amore per Raffaella Mennoia e i figli Marcus Valerian e Leonidas Valerian

E' una leggenda delle arti marziali miste Alessio Sakara, nato a Roma il 2 settembre 1981, sia a livello nazionale che internazionale. Affermato lottatore di MMA prima con la federazione statunitense UFC e poi con l'altrettanto famosa Bellator, Sakara è però un personaggio poliedrico: da vari anni, infatti, affianca l'attività di artista marziale misto a quella di conduttore televisivo (ad esempio a Tu sì que vales, fortunato talent show di casa Mediaset, come presentatore al fianco di Belén Rodriguez e Martín Castrogiovanni) e attore.

Innanzitutto va detto che Alessio detiene un record: è stato il primo italiano in assoluto a combattere nella prestigiosa promozione americana UFC, nella quale ha militato dal 2005 al 2013 sia nella divisione dei pesi medi che in quella dei pesi mediomassimi, con un record parziale di sei vittorie e otto sconfitte. È inoltre uno degli atleti europei più longevi per quanto riguarda l'esperienza in UFC in termini di tempo. E pensare che Alessio ha mosso i suoi primi passi nella boxe: vanta anche un record da pugile professionista di otto vittorie e una sconfitta.

A livello di vita privata, Alessio è stato per sei anni sposato - dal 2012 al 2018 - con la moglie Adele. Dalla loro unione sono nati i due figli del lottatore, Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Ma da qualche tempo Alessio è legato sentimentalmente alla bellissima Raffaella Mennoia, autrice Mediaset di programmi fra cui Uomini e Donne e Temptation Island. Raffaella ha 47 anni ed è nata a Roma nel 1974. In precedenza è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Jack Vanore, per sei anni, dal 2007 al 2013,

