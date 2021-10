Oroscopo del Corriere di sabato 9 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

08 ottobre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 9 ottobre 2021.

ARIETE: Sembra che tu abbia l'innata capacità di ascolto di un terapeuta. Tutti vengono da te con i loro problemi perché sanno che ascolterete senza giudizio.

TORO: Oggi potresti incontrare alcune persone che ti faranno venire voglia di cambiare vita. Sono avventurieri in cerca di emozioni e brividi.

GEMELLI: La tua forza di carattere potrebbe essere la causa di alcuni sentimenti ed emozioni meravigliose per le persone che ti sono vicine.

CANCRO: Il feedback positivo che ricevi dalle persone che ti circondano potrebbe ispirarti a prendere decisioni che cambieranno in bene la vita della tua famiglia.

LEONE: Puoi iniziare la tua giornata senza la solita pianificazione. Sentitevi liberi di scoprire la vostra giornata mentre si svolge, grandi cose vi attendono.

VERGINE: Se volete vedere dei cambiamenti positivi, il vostro obiettivo non è solo quello di criticare. Fatevi guidare dalla comprensione e condivisione.

BILANCIA: Sfruttate le vostre capacità analitiche e il vostro buonsenso per risolvere un problema lavorativo. Anche oggi dimostrerete tutto il vostro valore.

SCORPIONE: Tendi spesso ad essere un solitario. Oggi gli sforzi delle ultime settimane hanno dato i loro frutti. Hai trovato il tuo posto in un gruppo di persone.

SAGITTARIO: Se questo mese riuscirai a portare a termine un progetto che ti sta veramente a cuore, sarai soddisfatto dei risultati. Quindi, lavora sodo.

CAPRICORNO: La tua leggerezza è il segno di una persona molto saggia, una persona che sa ridere della sua saggezza. La tua spensieratezza funziona.

ACQUARIO: Prova a fare dei cambiamenti seguendo il tuo intuito. Anche se sembra stressante e a volte doloroso, il cambiamento significa crescita!

PESCI: Va bene il lavoro, la voglia di carriera, ma anche la vita privata e la famiglia richiedono in questa fase una presenza più costante. Gestite le energie.

