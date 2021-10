Bassetti, ritorno alla normalità in vista? "Entro l'anno via il green pass". Ecco il motivo

08 ottobre 2021 a

a

a

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, ha accolto con favore le riaperture disposte dal Governo. "La scelta del Governo di avere più coraggio rispetto al parere del Cts sulle capienze per le discoteche è un primo passo per arrivare ad una completa normalità. Mi auguro, se la situazione rimane questa, che nel prossimo mese e mezzo, a novembre, si possa arrivare anche al 100% di capienza per gli stadi. E poi in chiusura di anno togliere il Green pass, in modo tale che si eviti contrapposizione sociale, siamo arrivati dove volevamo arrivare e chi non si è vaccinato si proteggerà con la mascherina e con altri dispositivi. Ma dobbiamo tornare a come era prima", ha affermato all'Adnkronos.

Bassetti: "Niente Green Pass per andare a messa. Vaccino la più grande garanzia che abbiamo"

Parere positivo quindi per Bassetti al via libera del Consiglio dei ministri, all’unanimità, al decreto che allenta ulteriormente le misure anti Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, e a un massimo del 75% per le discoteche all’aperto e gli stadi e del 50% al chiuso, percentuali superiori a quelle indicate dal Cts.

Bassetti, siluro a Lega e Fratelli d'Italia: "Per colpa loro no vax passati dal 2 al 15%"

"Teatri, cinema e musei al 100%, discoteche al 50% (75% all’aperto) stadi al 75%, il Governo smentisce il Cts e va oltre con coraggio e buon senso. Forse si poteva fare di più ma per ora va bene così. Un segnale forte per un ritorno alla normalità", ha ribadito ancora Bassetti. Intanto anche il premier Draghi è intervenuto sui vaccini: "Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid ha mostrato come la cooperazione tra governi e imprese possa salvare vite umane. Attualmente abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista", ha sottolineato il presidente del consiglio.

Parisi premio Nobel, Bassetti insiste: "Sui vaccini avevo ragione io. Ognuno faccia il suo mestiere" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.