Cure domiciliari per il Covid, i dubbi di Franco Trinca: "Perché Pfizer esce con i farmaci inibitori proprio adesso?"

08 ottobre 2021 a

a

a

Si è discusso di cure domiciliari e preventive al Covid e di danni collaterali dei vaccini questa sera a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nel salotto televisivo di Paolo Del Debbio. "Perché non si parla mai delle cure alternative e domiciliari al Covid, perché non si parla dei danni collaterali dei vaccini che ci sono, e anche Aifa li sta prendendo in considerazione? Stiamo attenti a spingere una soluzione che può volere anche il 99% degli italiani, ma non è quello il punto" ha detto Gianluigi Paragone sul tema. Di una diversa opinione Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: "Il rischio zero spaccato non esiste su niente. Il vaccino ha dimostrato, dopo dieci mesi, che il rischio è quasi irrisorio se non irrisorio, in tutto il mondo, e più passano i giorni più le teorie che vogliono smentire ciò sono ridicole, perché i fatti hanno la testa dura. E più passano i giorni più le persone si vaccinano e sono protette. Le persone si convincono con i fatti".

Il Cdm vara le riaperture: dall'11 ottobre cinema e teatri al 100% e discoteche al 50% al chiuso. Tutte le disposizioni

Dura invece la posizione di Franco Trinca, biologo nutrizionista: "Voglio portare il tema sulle cure, non capisco perché due pesi e due misure: il vaccino è sicuro a priori, mentre l'idrossiclorochina e la Ivermectina sono tossiche a priori. Si negano sempre le cure preventive, ma tre aziende farmaceutiche hanno tirato fuori, guarda caso, contemporaneamente, la notizia che stanno, per il 2022, approvando i farmaci preventivi e curativi del Covid. Per un anno e mezzo non sono usciti con questa notizia. La Pfizer è già in fase tre e vanta già segnali molto positivi con un inibitore delle proteasi; sono farmaci che vanno al target di una proteina virale. Mi chiedo, se la Pfizer per il '22 vanta questo farmaco inibitore, che c'era da più di 20 anni, se hanno nascosto farmaci efficaci e li tira fuori quando fa comodo, questo è un crimine".

2.938 nuovi casi e 41 decessi: i dati del bollettino di oggi

Ancora Paragone: "Quando Merck ha presentato la pillola anti-covid le azioni sono schizzate. Il mercato sta scommettendo su un prodotto quindi Trinca non sta dicendo una fesseria. E poi mi faccio una domanda: se tutto va bene perché Stato, medici e case farmaceutiche sono sollevati con una manleva (dai danni collaterali del vaccino, ndr) e l'unico responsabile resta chi si vaccina? Mi state 'liberamente' obbligando a farmi il vaccino e allora perché non ve ne assumete le responsabilità?"

La Sicilia torna in zona bianca da sabato: entro domani l'ufficialità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.