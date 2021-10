Pandora Papers, svelate le ricchezze offshore di Roberto Mancini e Gianluca Vialli

07 ottobre 2021 a

Anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli invischiati nel Pandora Papers. Il ct e il capo delegazione della Nazionale - secondo i documenti dell'inchiesta sul sistema finanziario offshore - avrebbero creato società nelle Isole Vergini Britanniche per gestire alcune loro attività. E un altro documento rivela che l’allenatore della Nazionale nel 2009 era pronto ad aderire allo scudo fiscale. Lo racconta L'Espresso.

Mancini dal dicembre 2008 controlla una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, attraverso la quale ha mantenuto e successivamente venduto un aereo privato a marchio Piaggio. Con il condono fiscale del governo italiano, tentò di restituire all'Italia il suo patrimonio posseduto ai Caraibi. La storia inizia nell'aprile 2008, un mese dopo Mancini perde il posto di allenatore dell'Inter e riceve un tfr di 8 milioni di euro per rimanere disoccupato sino a dicembre 2009 quando viene chiamato dal Manchester City. Nel frattempo era già diventato azionista unico di Bastian, società con sede nel paradiso fiscale che possiede un aereo Piaggio P180 Avanti acquistato per sette milioni di dollari (poco più di sei milioni di euro) a novembre dello stesso anno. Bastian riceve un prestito di 4,7 milioni di euro da una società finanziaria con sede a Zurigo che, come garanzia, impegna l'aereo e le azioni della Bastian. Poi a novembre 2009 Mancini torna in possesso delle azioni e quando sta per diventare allenatore del City scrive a un ufficio finanziario milanese di voler "cogliere le opportunità offerte dalla recente normativa italiana sulla comparsa dei beni all'estero". Lo scudo fiscale promosso dall'allora ministro Tremonti sta per scadere: facilitava l'ingresso in Italia di tutti quei capitali che erano stati esportati illegalmente all'estero. Per completare il racconto L'Espresso ha inviato una mail a Silvia Fortini, moglie e legale di fiducia dell'allenatore della nazionale, ma la richiesta è rimasta senza risposta.

E Gianluca Vialli? Vialli è legato alla società offshore Crewborne Holdings Limited, costituita nel 1998. Un'altra società, Belvedere Investments Limited funge da rappresentante (fiduciario) per conto del Gianluca Vialli Family Trust. I documenti indicano che la fonte di finanziamento di queste strutture è il patrimonio “personale”. Tra il 2008 e il 2013, i diritti di immagine di Vialli sono stati trasferiti a Crewborne Holdings, ma i documenti non menzionano come sono stati sfruttati. Ma ci sono anche diversi prestiti. L'Espresso ha contattato Gianluca Vialli per chiedergli di Crewborne, liquidata nel 2017, e degli altri suoi investimenti. L'ex calciatore, via sms, ha solo risposto di essere cittadino britannico, aggiungendo solo che i suoi "investimenti commerciali" sono "registrati e gestiti" nel rispetto della normativa fiscale.

