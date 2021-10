Scandalo pedofilia nella Chiesa francese, Papa Francesco: "Questo è il momento della vergogna"

06 ottobre 2021 a

Un problema radicato, quello degli abusi sui minori nella Chiesa cattolica, che ieri ha avuto una nuova conferma all'interno del clero francese, facendo scoppiare l'ennesimo scandalo in Vaticano. Oggi sono arrivate le dure parole di Papa Francesco sul tema: "La Conferenza episcopale e la Conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, incaricata di valutare l’ampiezza del fenomeno delle aggressioni e delle violenze sessuali compiute sui minori. Ne risultano, purtroppo, numeri considerevoli" ha detto. "Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per i traumi che hanno subito e la mia vergogna, la nostra vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera" ha aggiunto il Pontefice, al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

Dal documento sulla pedofilia nella Chiesa di Francia emergono dati drammatici: tra il 1950 e il 2020, sono almeno 216 mila le vittime e sono tra i 2.900 e 3.200 i sacerdoti e i religiosi coinvolti in crimini di pedofilia. Francesco ha poi invitato tutti alla preghiera: "’A te Signore la gloria, a noi la vergogna': questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi, cari fratelli che siete venuti qui a condividere questo momento, incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano".

Prima dell'udienza, il Vescovo di Roma aveva incontrato quattro alti prelati francesi, pregando in silenzio con loro: "Ha ragione il Papa, questo è il momento della vergogna, di chiedere perdono e fare di tutto perché questa vergogna non si ripeta mai più" ha detto monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lyon all’Osservatore Romano. A pregare con il Papa, stamani, c’erano anche monsignor Yves Michel, vescovo di Valence, monsignor Laurent Dognin, vescovo di Quimper et Leon, e monsignor Yves Le Saux, vescovo di Mans.

