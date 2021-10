Green pass falsi da medico di Roma, sospetti su Pippo Franco

05 ottobre 2021 a

Non solo il flop elettorale (appena 32 voti presi), ma anche sospetti di avere un green pass falso. Insomma, per Pippo Franco la tornata alle urne non si è rivelata un successo, tutt'altro. Le verifiche sulla regolarità del suo green pass parte dall'indagine dei pm di Roma per falso a carico di un medico della Capitale. Tra i coinvolti risulta anche il comico Pippo Franco, candidato nella lista civica di Michetti alle ultime elezioni amministrative. "Se venissero confermate le notizie sarebbe gravissimo. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda", ha dichiarato l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato.

La vicenda che coinvolgerebbe Pippo Franco era subito entrata nella campagna elettorale. Nelle scorse settimane inoltre nel corso di alcune interviste, l'attore, parlando di vaccinazione si era limitato a dire: "Preferisco non rispondere, vi basti sapere che ho il Green Pass", le sue parole. Dopo alcuni giorni Franco aveva quindi pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto che lo ritraeva nello studio del medico finito nel registro degli indagati con la didascalica "scettico ma vaccinato". Il professionista in questione, odontoiatra che opera anche come medico di base, nelle scorse settimane è stato oggetto di perquisizione da parte degli investigatori presso il suo studio nella zona Colli Albani.

Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione di ricette mediche, elenchi pazienti e documentazione sanitaria. L'uomo è accusato di avere rilasciato certificazioni mediche relative a visite mai eseguite e di avere redatto in favore di alcuni assistiti, non vaccinati, documentazione certificata di avvenuta immunizzazione da Covid in modo da consentire, illecitamente, l'ottenimento del certificato verde. Da qui il coinvolgimento anche di Pippo Franco.

