Catania, violenta tromba d'aria si abbatte sul centro storico: feriti e danni, traffico in tilt

Un forte "tornado", seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto prima delle 15.30 sul centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Lo riferisce il Comune di Catania sulla sua pagina Fb: "Segnalata la presenza di feriti". Diversi gli alberi sradicati e i lampioni caduti. La circonvallazione e il traffico sono in tilt per diversi alberi caduti sulle carreggiate e sul selciato "Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza" viene spiegato.

E la violenta ondata di maltempo non ha danneggiato soltanto il capoluogo di provincia. Colpiti anche la costa e i paesi della cintura dell’Etna, dove raffiche di vento forte hanno abbattuto alberi e divelto pannelli pubblicitari. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di cantine e garage. Diverse decine gli interventi delle squadre di pompieri in corso.

