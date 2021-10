Pedofilia nella Chiesa francese, numeri sconvolgenti: "Chiediamo perdono"

Christian Campigli 05 ottobre 2021 a

Numeri sconvolgenti. Che aprono un dibattito doloroso, soprattutto per chi ha fede e vede in quell'istituzione una guida. Un confronto che non può essere ulteriormente rimandato. Per il bene di tutti. Ma soprattutto della Casa del Signore. Sono state duecentosedici mila le vittime di pedofilia nella chiesa francese dal 1950 ad oggi, secondo il rapporto della Ciase (commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa), voluto dai vescovi d'oltralpe. I preti pedofili sono stati in questi settanta anni fra i duemilanovecento e i tremiladuecento. Il presidente della conferenza episcopale francese, Eric de Moulins-Beaufort, esprime “vergogna e spavento. Chiedo perdono alle vittime della pedocriminalità. Il mio desidero, oggi, è di chiedervi perdono, perdono ad ognuna ed ognuno di voi. La voce delle vittime ci sconvolge, il loro numero ci devasta”.

Secondo il rapporto della commissione diretta da Jean-Marc Sauvé - alto dirigente francese, già membro del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue - sono state duecentosedici mila le vittime di violenze o aggressioni quando erano minorenni da parte di preti o religiosi cattolici in Francia fra il 1950 e il 2020. Il numero delle vittime sale a “trecentotrenta mila se vi si aggiungono gli aggressori laici che lavorano nelle istituzioni della chiesa cattolica”, come ad esempio sagrestani, insegnanti nelle scuole cattoliche, responsabili di movimenti giovanili. Che esista un lato oscuro all'interno della Chiesa è, purtroppo, noto da molti anni. Come che, per decenni, i vertici del Vaticano abbiano fatto di tutto per insabbiare le denunce e negare talvolta persino l'evidenza. La pedofilia è un argomento che, al di là delle condanne di facciata, crea ancora malumori al soglio di Pietro.

Basti pensare alle polemiche scaturite dalla diffusione, nel 2019, delle diciotto pagine di appunti del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Un autentico cazzotto nello stomaco, perché il religioso tedesco punta il dito, senza mezze misure, contro il garantismo della Chiesa, che negli anni Ottanta difese i carnefici quando “dovevano essere garantiti soprattutto i diritti degli accusati. E questo fino al punto di escludere di fatto una condanna. Il loro diritto alla difesa venne talmente esteso che le condanne divennero quasi impossibili. Un collasso morale che risale al 1968, quando la pedofilia venne diagnosticata come permessa e conveniente. Mi sono sempre chiesto come in questa situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio e accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in quegli anni e l’enorme numero di dimissioni dallo stato ecclesiastico furono una conseguenza di tutti questi processi. In quel periodo iniziò un collasso della teologia morale cattolica che ha reso inerme la Chiesa di fronte a questi processi della società”. Un'analisi che può essere discussa e criticata. Anche aspramente. Ma che ha un merito indubbio: mette in luce come il tempo del negazionismo debba volgere al termine. Per il rispetto verso le vittime dei preti pedofili, nei confronti delle migliaia di religiosi seri ed integerrimi e per tutti i cattolici, che vogliono continuare a vedere nella Chiesa un punto di riferimento per la propria esistenza.

