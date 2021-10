Elezioni regionali in Calabria, Mimmo Lucano non ottiene il seggio in consiglio

05 ottobre 2021 a

Un buon successo personale che non basta a farlo eleggere in consiglio regionale. Oltre alla legge Severino che non glielo avrebbe comunque consentito in caso positivo. Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria) condannato dal tribunale di Locri a 13 anni e 7 mesi per vari illeciti nel sistema dell’accoglienza agli immigrati, alle regionali calabresi ha ottenuto 9.779 preferenze. Tuttavia la sua lista a sostegno del candidato governatore Luigi de Magistris si è fermata ben sotto la soglia di sbarramento (2,39 su 4%) impedendo la maturazione di un seggio. In caso di elezione, in ogni caso, la Legge Severino gli avrebbe impedito di assumere un incarico elettivo pubblico sia pure dopo una condanna in primo grado, pronunciata dai magistrati a poche ore dal voto.

Uno dei temi delle elezioni regionali calabresi, vinte dalla coalizione di centrodestra, era se l'uscente sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sarebbe riuscito a superare la candidata del centrosinistra e dei Cinquestelle, Amalia Bruni. Il sorpasso non c’è stato. la coalizione che sostiene l’ex Pm di Catanzaro, primo a ufficializzare la sua candidatura nei mesi scorsi, conquista due seggi assegnati a "de Magistris presidente", l’unica lista della coalizione ad aver superato lo sbarramento del 4% previsto dalla legge elettorale calabrese.

De Magistris aveva messo in campo quattro liste: "Un’altra Calabria è possibile", guidata nelle tre circoscrizioni dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, "Uniti con De Magistris", "Per la Calabria con De Magistris", "Calabria resistente e solidale". Come candidato alla presidenza, il sindaco di Napoli ha raccolto il 16,17% dei voti pari a 128.204 suffragi, arrivando penultimo fra gli aspiranti governatori davanti all’ex presidente Mario Oliverio. A urne chiuse, davanti ai primi dati, l’ex magistrato non ha nascosto la sua delusione, parlando di un voto al di sotto delle aspettative. "Esprimiamo comunque soddisfazione - ha detto - perchè in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civica popolare con candidati entusiasti, ma molti alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza partiti".

