Choc nel Torinese: ragazza uccisa in un bar a coltellate, un arresto

05 ottobre 2021 a

Un grave fatto di sangue sconvolge il piccolo comune di Luserna San Giovanni, in Val Pellice, nell'area della Città metropolitana di Torino. Intorno alle 1.30 di questa notte un uomo è entrato in un bar del paese e ha barbaramente ucciso a coltellate una donna di 44 anni, Carmen De Giorgi. Altre due persone sono state ferite durante l'aggressione, ma a quanto emerge nessuna di queste versa in gravi condizioni.

I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno intanto tratto in arresto un uomo di origine marocchina, il 34enne Medhi Hounafi, residente in zona, ritenuto responsabile del delitto. La vittima era invece italiana. I fatti si sono verificati nel bar Primavera di via Primo Maggio, nel paesino del Pinerolese. Sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti di rito per fare luce sull'accaduto.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la vittima e l'aggressore non si conoscevano prima della sera dell’omicidio. L’uomo avrebbe aggredito la donna colpendola alla schiena dopo aver tentato di avvicinarla con avances insistenti, che erano state respinte. Dopo averla accoltellata, l’uomo ha ferito anche altre due donne nel bar che non sono in pericolo di vita. Si attendono gli ulteriori sviluppi delle risultanze investigative dei Carabinieri che stanno conducendo l'indagine.

