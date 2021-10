Roma, in fiamme deposito Atac: una trentina gli autobus distrutti, ipotesi incendio doloso

05 ottobre 2021 a

Dopo l'incendio di due giorni fa allo storico Ponte di Ferro, fra i quartieri Marconi e Ostiense, le fiamme continuano a divampare nella Capitale. Nelle ore notturne fra ieri e oggi un rogo al deposito bus di Tor Sapienza, a Roma, è scoppiato per "ragioni ancora da accertare". Lo fa sapere Atac, la società concessionaria del trasporto pubblico locale, spiegando che il "rogo ha coinvolto una ventina - poi salito a trenta, ndr - di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone". Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto. A indagare anche le forze dell'ordine per fare luce sulle dinamiche del rogo. Al momento non è noto quali siano state le cause e proseguono gli accertamenti.

L’autorimessa Atac si trova in via Prenestina 507. L’incendio ha distrutto circa 30 autobus. A quanto pare i mezzi erano prevalentemente alimentati a metano. Altri sono stati interessati dalle fiamme, ma parzialmente salvi. Sono intervenuti, intorno alle 4, i carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro e i Vigili del Fuoco. I rilievi sono a cura del Nucleo Investigativo dell'Arma di via In Selci e al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di una pista dolosa.

L’incendio è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma sono ancora in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell'area. Anche perché nella notte non sono andati a fuoco soltanto gli autobus, ma anche un numero ancora imprecisato di vetture in prossimità è stato danneggiato dal calore sprigionato dalle fiamme. Sul posto sono intervenute anche tre autobotti, un carro autoprotettori e il funzionario di servizio. Sono state ben 9 le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute nell'operazione.

