Giornata nera per Facebook: Zuckerberg si scusa, 6 miliardi bruciati in borsa

"Ci scusiamo per l’interruzione di oggi: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete". Così il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, in un post sul social network, in merito al down di circa 8 ore che ha coinvolto anche Instagram e Whatsapp. Causando disagi a molti, specialmente per l'interruzione della chat di messaggistica istantanea che ha sostituito praticamente per tutti il vecchio sms e anche, in alcuni casi, le tradizionali telefonate. Secondo il sito DownDetector, i tre servizi hanno riscontrato problemi in tutto il mondo, con 124mila interruzioni segnalate per Facebook, 97mila su Instagram e quasi 70mila su Whatsapp.

E il "crash" dei tre big non è stato senza ripercussioni: il disservizio si è riflesso pesantemente anche in Borsa, bruciando in pochissimo tempo una quantità indescrivibile di denaro (chiaro, va tutto proporzionato alla grandezza del Colosso guidato da Zuckerberg): azioni giù di oltre il 5% e in poche ore perdite per 6,1 miliardi di dollari per Mark Zuckerberg: sono i numeri della giornata nera di Facebook, che era già iniziata nel peggiore dei modi. Ieri mattina, una ’talpa' del social californiarno era uscita allo scoperto accusando Facebook di mettere il profitto al di sopra della sicurezza. La 37enne Frances Haugen si è mostrata alla trasmissione ’60 minutes’ denunciando che Fb è consapevole che le sue piattaforme diffondono odio, violenza e disinformazione, anche se ha sempre cercato di nasconderlo per motivi d’interesse.

Secondo alcuni esperti citati dal New York Times a condizione di anonimato, molto probabilmente il problema ha riguardato una configurazione errata dei server di Facebook. Secondo i dati di Forbes, il calo ha fatto scendere la fortuna di Zuckerberg a 117 milairdi di dollari, relegando il manager al sesto posto nella classifica delle persone più ricche del mondo, in calo di una posizione. In totale Facebook ha perso il 7,74% a Wall Street negli ultimi cinque giorni e più del 13% nell’ultimo mese. Il down di ieri dei social legati a Facebook, tra cui Instagram e Whatsapp, secondo Bloomberg avrebbe generato una perdita a livello globale di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale.

