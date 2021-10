Elezioni amministrative, Beppe Sala al primo turno a Milano

04 ottobre 2021 a

Beppe Sala, sindaco uscente di Milano, secondo le proiezioni è vicinissimo alla vittoria al primo turno alle elezioni amministrative del capoluogo lombardo. Sala è dato in netto vantaggio sul candidato del centrodestra ed è da poco arrivato nella sede del suo comitato elettorale insieme alla compagna Chiara Bazoli. Sostenitori e giornalisti lo attendevano in strada, nonostante la pioggia. Il sindaco ha seguito l’inizio dello spoglio dalla sede del Comune, palazzo Marino, per poi raggiungere il quartier generale. Le sezioni scrutinate sono ancora 28 su 1248, ma exit poll e prime proiezioni lo danno in testa su Luca Bernardo, il principale ’sfidantè sostenuto dal centrodestra.

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è infatti al 57,4% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al 31,6%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Layla Pavone e Gianluigi Paragone sono entrambi al 3,1%. - Secondo la I proiezione SWG La7, con una copertura del 10% a Milano il sindaco uscente Beppe Sala è confermato al primo turno al 58,2%, davanti al candidato del centrodestra Luca Bernardo al 30,7%. Dietro Layla Pavone del M5s al 3,4% e Luigi Paragone al 2,8%. "Pare che si profili un risultato nettissimo, ma siamo qui a mettere dieci mani avanti. Però mi pare evidente: siamo davanti a una vittoria straordinaria di Beppe Sala e al crollo della destra" Così Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd a Milano, parlando con i cronisti dal comitato elettorale di Giuseppe Sala. "La cosa più importante di tutti mi pare - ha aggiunto - che è un’affermazione che tra centro e periferia si conferma. Sono convinto che alla fine emergerà un risultato praticamente omogeneo ovunque".

"Credo che mai come ora la sfida sia aperta" per la Lombardia "e da oggi dobbiamo lanciare da subito la sfida per il 2023 per riuscire a vincere in Lombardia, facendo peraltro tesoro di questo straordinario risultato che si profila minuto dopo minuto così vicino", ha aggiunto Majorino.

