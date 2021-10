Cori razzisti a Koulibaly, Enrico Mentana: "Per qualche c******e ha il difetto di avere la pelle del colore diverso, è incredibile"

04 ottobre 2021 a

Nel corso della consueta maratona per commentare i risultati delle elezioni amministrative, su La7 il direttore del Tg Enrico Mentana prima di collegarsi con Napoli per commentare con il suo inviato la corsa alla poltrona di sindaco nella città partenopea si è ritagliato qualche secondo per dire la sua sull'episodio di razzismo che si è verificato allo stadio Franchi di Firenze alla fine di Fiorentina-Napoli. Koulibaly, difensore del Napoli, è stato insultato con epiteti razzisti e poco dopo ha denunciato tutto sui social. Il club viola ha prese le distanze, recuperato i video e consegnati alle forze dell'ordine per identificare il colpevole promettendo di non farlo più entrare allo stadio

IL VIDEO: MENTANA SUL RAZZISMO

Mentana non ha fatto giri di parole nel commentare il caso durante la sua maratona elezioni "Agli occhi di qualche coglione ha il difetto di avere la pelle del colore diverso, è incredibile che nel 2021 possa succedere qualcosa di simile". Tranciante come suo solito, il direttore del Tg di La7 ha espresso tutto il suo stupore per un episodio di grande inciviltà ma che, saltuariamente, diventa protagonista nei commenti post partita.

Insulti razzisti, Koulibaly: "Via dagli stadi per sempre". Indagine per trovare i colpevoli

"Gli insulti razzisti a Koulibaly? Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo. La Figc ha una netta posizione di condanna su questi atteggiamenti scellerati" ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in occasione della presentazione del Centro Var presso l’International Broadcast Centre (Ibc) della Lega Serie A, a Lissone, a proposito di quanto accaduto al termine di Fiorentina-Napoli. "Ora aspettiamo il Giudice Sportivo ma so che la Procura federale ha già avviato una indagine e richiesto gli atti". "Per gli imbecilli non c’è decreto che tenga, lo sono per cultura non per vocazione. È un fatto culturale, stiamo pensando a norme più stringenti ma non è problema di norme, è un problema di educazione", ha spiegato ancora Gravina.

