Oroscopo del Corriere di martedì 5 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 5 ottobre 2021.

ARIETE: La stanchezza si fa sentire a livelli piuttosto elevati, per questo dedicate tempo ai vostri hobby preferiti. Vi daranno forza, entusiasmo e linfa vitale.

TORO: E' arrivato il momento di cercare la felicità prima in voi stessi. Per troppo tempo vi siete concentrati sull'altro, è ora, per voi, di voltare pagina.

GEMELLI: Il tuo intuito e la tua intelligenza saranno molto richiesti nel corso della giornata. Sarai chiamato ad essere l'arbitro in tutti i tipi di disaccordi.

CANCRO: Meglio non rimandare i propri doveri: anche se alcune cose non vi vengono chieste nell'immediato, all'improvviso serviranno. Non siate impreparati.

LEONE: È un momento impegnativo, ma stimolante. Presto sarai costretto a prendere alcune misure fondamentali che influenzeranno la tua vita.

VERGINE: Ammettere i propri errori non è mai facile, a pochi piace farlo ma voi provateci lo stesso. Messaggio per i single: attenzione alle situazioni ingannevoli.

BILANCIA: Aspettati una giornata intensa. In effetti, potresti essere costretto ad assumere diversi incarichi, forse più di quanto tu possa gestire.

SCORPIONE: Prova a vivere l'intera giornata senza pretendere tutto e subito. Pianifica tutti i tuoi impegni personali con cura e non agitarti se saltano accordi.

SAGITTARIO: La giornata è all’insegna del buonumore. Anche se le cose non vanno benissimo, non avete voglia di starvi a crogiolare nel ruolo di vittime.

CAPRICORNO: Oggi c'è grande determinazione. Giornata positiva per chi lavora in team perché saprà guidare i colleghi anche nelle situazioni più complicate.

ACQUARIO: Le vostre priorità potrebbero essere messe in discussione dalla vostra tendenza a impegnarvi troppo in faccende che non vi fanno stare bene.

PESCI: Hai uno dono che ad altre persone sembra mancare: le tue esperienze ti hanno portato a leggere bene le istruzioni e seguire attentamente le indicazioni.

