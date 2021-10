Stasera in tv, 4 ottobre 2021, su Italia 1 c'è Mistery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti: anticipazioni

04 ottobre 2021 a

Stasera in tv, 4 ottobre 2021, alle 21.25 in prima serata su Italia 1 c'è Mistery Land, un nuovo programma sul paranormale condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova trasmissione Mediaset. L'esordiente programma racconta quei fenomeni che la scienza non ha ancora né compreso né classificato. L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Con una domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda? La trasmissione si pone dunque l'obiettivo di sondare il limite fra ragione e paranormale, cercando di dare una lettura razionale a eventi inspiegabili ma sicuramente in un'atmosfera mistery. Qualcosa che è sempre in grado di appassionare i telespettatori di ogni genere, solleticando dubbi inconfessabili per la mentalità razionalistica odierna.

I temi di ogni puntata saranno presentati da due conduttori che non hanno legami stretti con la scienza, con la storia e con l’archeologia: due persone normali e curiose come Alvin e Aurora Ramazzotti in sintonia con lo stile e i punti di vista del pubblico di Italia 1. Dallo studio di "Mystery Land" con scenografie steampunk - fantascientifiche ma con richiami estetici Ottocenteschi - Alvin e Aurora lanceranno il reportage in esterni di ogni puntata di cui saranno essi stessi protagonisti. Ogni settimana sarà affrontato un mistero sempre diverso ascoltando testimoni dei vari casi ed esperti di settore.



"Mystery Land" è un programma realizzato da Contenuti - Production e Media, scritto con Irene Bellini, Massimo Fraticelli, Luca Potenziani, Michele Rossi. Alla regia, Ico Fedeli. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.

